宏觀剖析：環球經濟硬着陸風險降

雖然經濟「硬着陸」的風險尚未完全消失，但通脹前景大幅改善和金融條件放寬，可使消費者及企業的財務狀況更為輕鬆。另有迹象顯示，關鍵領先指標（銀行貸款是其中一項）回穩，因而下調經濟「硬着陸」發生的可能性。

「軟着陸」指經濟增長放緩，但維持可持續的增長率而不會出現衰退的情景，「硬着陸」指經濟活動急劇下跌；「不着陸」指通脹居高不下，而且加息再度加速的情景。

通脹續放緩 幣策緊轉鬆 沒有甚麼比通脹更能體現時代的轉變，尤其是當物價上漲步伐持續放緩。美國及歐元區的核心通脹指標（按6個月年化基準計）目前徘徊於2%的目標水平。此外，美國的工資增長等關鍵驅動因素正持續下跌，而離職率（即經濟學家用於表示一段期間內，工作場所中自願離職僱員百分比的指標）等領先指標，使金融市場對通脹進一步放緩的期望更加樂觀。這些因素，已令政策制訂者將關注點由收緊貨幣政策重新轉向放寬政策。

在環球各國央行中，美國聯儲局的立場轉變最為明顯。自2022年緊縮周期以來，2024年底的點陣圖中位數首次較先前的預測下降，這確實是一個關鍵時刻。鑑於製造業較強的周期性及資本密集的特點，該行業顯示出最明顯的築底及上升迹象，而金融條件放寬亦對製造業前景更為有利。

由於通脹下跌，因此各國央行放寬政策的能力，是能否實現經濟「軟着陸」的關鍵因素。然而，金融市場已迅速消化放寬周期的消息，這反映貨幣政策緊縮的最大效應可能已經過去。因此，將經濟「不着陸」的概率維持不變，但下調「硬着陸」的風險。

孳息曲線陡峭有利短債 在這種背景下，運用孳息曲線變得更為陡峭的交易，例如利用短期債券跑贏長期債券的交易，仍是在利率投資方面的首選方式。

資產配置方面，偏好優質信貸，並對證券化信貸、抵押債券和機構抵押支持證券維持非常正面的看法。此外，美國投資級別信貸的估值不具吸引力，因而較看好歐洲投資級別信貸。

外匯市場方面，由於預期今年環球製造業周期改善，故看淡美元，同時上調對新興市場貨幣、英鎊及歐元等部分周期性貨幣的觀點。

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