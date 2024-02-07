細單位租金回報11年高

樓價連連下挫，租金節節上升，帶動回報率繼續攀升。差餉物業估價署最新臨時數字顯示，實用面積約431方呎以下的細單位，去年12月平均租金回報升至約3.3厘，創2012年12月後的11年新高。

數據顯示，上述戶型租金回報按月再升約0.1個百分點，已連續兩個月錄得增長。實用面積約431至752方呎中小型單位按月錄得相同增長，最新報約2.8厘，亦為近9年高位。反觀實用面積約753方呎或以上的3類中大型單位，回報率則維持約2.2至2.5厘不變。

單月私宅僅44伙落成 瀉98% 此外，該署公布私宅落成量最新數字，去年12月僅錄44伙，按月急跌約98.6%，為逾3年單月最少。而2023年全年落成伙數最終錄13,852伙，按年大減約34.6%，創4年新低。相比去年初的預測落成量19,953伙，最終僅達標約69.4%。

以實用面積劃分，去年落成單位續以細單位為主，約431方呎以下佔7,806伙最多，比例約56.4%，其次為約431至752方呎中小型戶，亦佔4,667伙或約33.7%。即上述兩類戶型已佔去年整體落成量約九成。

而3個主要地區當中，去年以九龍區落成伙數最多，錄得6,938伙，佔比約50.1%。另有約43.6%落成量來自新界區，去年錄6,041伙，港島區則只有873伙。