新盤概況：NOVO LAND 2A期特色戶售460萬
農曆新年節日氣氛漸濃，整體新盤交投放緩。新鴻基地產(00016)旗下住宅項目昨日共錄得3宗成交，共涉逾1,698萬元。其中，屯門兆康NOVO LAND第2A期昨以460.08萬元售出Charlot第1B座2樓G室特色單位，為實用面積273方呎一房戶，連101方呎平台，呎價約16,853元。而同系元朗錦田北PARK YOHO Napoli，亦售出第21B座1樓C室平台特色戶，實用面積460方呎，兩房間隔，成交價667.16萬元，呎價約14,503元。
發展商積極推出新春折扣，信和置業(00083)的旺角ONE SOHO，新增「尊貴龍年大利是」現金回贈，由本周六年初一起至3月10日，購入銷售中的單位可享3.8萬元的現金回贈。
同時，中國海外發展(00688)的啟德維港1號，增設「新春大利是」優惠，於本月10至25日期間購入單位，可享介乎2.8萬至6.8萬元的折扣優惠。
親海駅I三房1219萬成交
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I，昨售出1座3樓B室，為實用面積729方呎三房戶，成交價1,219.6萬元，呎價約16,730元。此外，樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park昨首日招標出售30伙，暫未聞成交。
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