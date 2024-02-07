半新盤蝕讓潮 弦海5年輸137萬

新盤供應多，二手價受壓，近年入市半新盤的業主大多要損手沽貨。屯門弦海兩房戶劈價售出，持貨近5年帳面慘輸約137.9萬元。

28置業黃瑞麟表示，該盤低層N室，實用面積約447方呎，減價約153.2萬元，以約496.8萬元易手，呎價約11,114元。原業主2019年3月以約634.7萬元一手購入，損手沽貨轉為租樓，蝕幅約21.7%。

美聯潘正道稱，荃灣西青龍頭逸璟‧龍灣2座低層E室一房戶，實用面積約300方呎，獲專才客以約382萬元承接，呎價約12,733元。一手業主持貨近5年，現貶值約86.6萬元或約18.5%。

皓畋三房傳貶962萬 何文田皓畋繼續勁蝕，消息透露，該盤3座低層A室套三房戶，實用面積約865方呎，市傳以1,585萬元成交，呎價約18,324元。據悉，原業主於2018年購入單位，並選用發展商指定財務機構提供的一按及二按貸款計劃，帳面蝕約962.4萬元，蝕幅逾37%。

此外，香港置業翁嘉慧指出，奧運站海桃灣3座低層E室以約1,000萬元易手，呎價約16,892元，不足6年帳蝕約220萬元。中原簡英譓稱，西半山The Babington極高層B室，累減112萬元，以1,438萬元成交，逾13年帳面仍貶值約20萬元。

樓市不乏低價買賣，世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角中心大廈C座高層1室套三房戶，成交價700萬元，呎價低見約8,772元屬近年新低。消息稱，天水圍嘉湖山莊有事故兩房戶，市傳僅以約260萬元易手，樓價跌穿「3球」，呎價5,800多元。