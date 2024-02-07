私宅預售又零申請

待批樓花近4年低 涉7717伙連挫8個月 新盤庫存量滿瀉，發展商放慢申請預售樓花的步伐。地政總署資料顯示，1月份未接獲預售新申請，為4個月之內3度出現私宅「零申請」的情況。同時，現時滾存待批樓花涉及7,717伙，連挫8個月，跌至2020年3月後的近4年新低。

樓市充斥濃厚觀望氣氛，加上市場上積存的新盤貨尾量多，撇除房協項目，是次為繼去年10月、11月後，再次出現私樓「零申請」預售樓花。

十四鄉項目撤預售申請 上月有兩個住宅項目獲批預售，涉及1,053伙，按月減少2,559伙或約71%。最新獲批項目包括會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12C期，提供650伙，預計關鍵日期為2025年12月。該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，現正積極籌備該盤的預售工作。

另外，萬科香港的大埔馬窩路項目涉及403伙，亦已批出預售，預計關鍵日期為2026年3月。

一手貨尾滾存逾兩萬戶 預售申請在「有出無入」的情況下，截至1月底，共19個住宅項目待批預售，滾存待批預售單位量為7,717伙，按月再減少2,628伙或約25%，為超過兩年來首見跌穿一萬伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，樓市仍然疲弱，加上目前貨尾超過兩萬伙的高水平，而已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅單位同時接近兩萬伙，因此發展商未有急於為旗下項目申請預售。而過去一年間，即由去年2月至今年1月，共有5個月錄得私樓「零申請」預售樓花，對上一次出現為2011年7月至2012年6月的一年間。

資料顯示，現時已獲批預售但仍未推出的單位量持續高企，涉及的項目包括啟德承豐道19號項目，3期並涉1,590伙。港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub第C期，提供939伙。

每月待批預售單位伙數