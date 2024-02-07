簡訊一覽
●思捷環球(00330)料截至去年底止年度將錄得淨虧損約19.01億元，按年擴大約186.3%，主要是收入下跌及由於長期存在的歷史結構性問題無法降低營運費用，毛利按年跌約12.9%，且存貨及應收帳款減值撥備撥回金額按年大減68.22%至1.02億元。
●永安國際(00289)預告，截至去年底止年度純利約為1.21億元，較2022年度蝕3億元由虧轉盈；若不計集團投資物業估值損失及有關遞延稅項，料去年度賺約4.76億元，按年大增5.07倍。
●長城汽車(02333)上月汽車銷量10.4萬輛，按年增加69.06%；產量9.58萬輛，按年增加74.8%。
●消息指黑石集團正在考慮與護膚品公司歐舒丹(00973)董事長Reinold Geiger合作進行收購的可能性。Geiger去年考慮將公司私有化，期望以更高的估值在歐洲重新上市，但最終放棄計劃。
●復星國際(00656)據報計劃加速出售資產以削減債務，包括計劃出售豪華度假村Club Med（地中海俱樂部）和比利時險企Ageas的少數股權，公司正就出售Club Med事宜與潛在賣家和財務顧問磋商，或出售Club Med約三成股權，惟並未出現確切的報價。目前，Club Med的估值約8億美元。Ageas的業務主要集中在歐洲和亞洲，提供財險及壽險產品。
●瑞銀集團（UBS）於去年底止季度虧損2.79億美元（約21.7億港元），略勝市場預期；其主要的財富管理部門稅前利潤為3.81億美元，低於市場預期的10.7億美元；公司目標今年下半年恢復10億美元的股票回購。
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