●瑞銀集團（UBS）於去年底止季度虧損2.79億美元（約21.7億港元），略勝市場預期；其主要的財富管理部門稅前利潤為3.81億美元，低於市場預期的10.7億美元；公司目標今年下半年恢復10億美元的股票回購。