豐田估全年利潤破頂

豐田汽車將截至今年3月底止財年利潤預測由3.95萬億日圓上調至4.5萬億日圓，創紀錄新高，因汽車產量從疫情爆發及日圓疲弱中持續復甦；公司將財年經營溢利預測由4.5萬億日圓上調至4.9萬億日圓，遠高於市場平均預計的4.6萬億日圓，消息刺激其股價昨日急升4.78%收市，報3,135日圓。

不過，集團將全球汽車銷量預測從1,138萬輛下調至1,123萬輛，同時維持國內產量預測不變，主要是去年底內部調查發現旗下大發汽車做假撞擊測試報告，今年1月發現豐田自動織機（TICO）3款柴油引擎操控馬力輸出表現測試數據後，暫停出貨部分車款及停工帶來影響。

任天堂調高Switch銷量預測 若以截至去年底止季度計，豐田經營溢利1.68萬億日圓，按年增長75.7%，超過市場平均預計的1.3萬億日圓；銷售大幅增長23%至12萬億日圓。

此外，另一日本企業任天堂公布截至去年底止第三財季盈利為1,367億日圓，收入為5,986億日圓，兩者皆優於預期，同時將本財年Switch遊戲機銷量預測從1,500萬部上調至1,550萬部。