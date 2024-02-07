澳洲續凍息 降通脹及經濟預測

相隔兩個月之後澳洲央行再度舉行議息會議，一如市場預期維持指標利率於12年高位4.35厘不變。會後聲明指，通脹繼續放緩，反映全球供應鏈中斷問題解決，以及國內商品需求放緩，商品價格升幅低於央行去年11月的預測。澳洲央行同時下調今年通脹及經濟增長預測0.3個百分點和0.2個百分點，分別至3.2%和1.8%。

聲明提到，通脹仍處於高位，去年第四季通脹率仍高達4.1%，預計貨品通脹下跌速度將比之前稍快，主要因為需求減少，但服務業通脹只會逐步下降，由於就業市場仍然緊張所致。

富國預計第三季始減息 富國銀行認為，澳洲的貨幣緊縮周期已經結束，惟通脹和工資增長可能仍處於過高水平，無法與2至3%的通脹目標保持一致。因此預計，澳洲央行要到今年第三季度才會首次減息。澳元兌美元昨日升約0.23%至0.6497，兌港元為5.08算。

另外，澳洲統計局公布，經季節性調整後，澳洲去年第四季零售銷售按季回升0.3%，優於市場預期升0.1%；前值向下修訂為續降0.1%；按年降幅收窄至1%。

歐洲方面，歐元區去年12月零售銷售按年下跌0.8%，符合市場預期；去年11月數字則由跌1.1%修訂為跌0.4%。

德工廠訂單按月揚8.9% 可是，歐洲最大經濟體德國工業復甦強勁，經季調後其去年12月份工廠訂單按月上揚8.9%，顯著優於市場原來預期的中位數下跌0.2%，去年11月數字則由升0.3%修正成為持平；按年則升2.7%，勝市場預期的跌5.3%。歐元兌美元昨日稍挫0.06%至1.0735，兌港元為8.39算。