華為擬向持股員工豪派770億分紅

華為去年推出旗艦手機Mate 60 Pro大收旺場。

在電子產品銷售走出低谷之際，消息指內地科技巨擘華為2023年度員工持股計劃每股分紅1.5元（人民幣‧下同），股權分紅比率達15.3%；以目前公司總股本約513億股計，分紅總額達到770.85億元。

舜宇股價昨已經隨大市做好，升6.95%；丘鈦亦升5.07%。車載鏡頭方面，舜宇1月出貨量按年及按月分別升31.2%及1.55倍，達1,204.8萬件，主因內地新能源品牌汽車的銷量按年有所增長，加上去年12月客戶端受聖誕假期影響而令出貨基數較低所致。

事緣華為去年推出旗艦手機Mate 60 Pro，被視為重返智能手機市場的頭炮，手機更「賣到斷市」大收旺場，自然帶動周邊零部件產業等的發展。市場研究機構Counterpoint數據亦顯示，華為今年首兩周銷量重奪內地智能手機榜首，是自2019年遭美國制裁以來重新奪冠，成功關鍵在於搭載了其自主研發的麒麟9000S晶片。

所謂「柳暗花明又一村」，華為不再兼容安卓（Android）系統，轉為搭載鴻蒙（HarmonyOS）作業系統亦是助力，再配合其植根在內地民眾心中的品牌忠誠度，就跑贏了其他「來佬」牌子。

Apple平板市佔續稱冠 市場憧憬華為等國產手機今年銷售搶鏡，相關供應鏈廠商也加緊備貨，滿足需求，涉及高端晶片、螢幕、智能攝錄機等核心零件。有分析認為，智能手機廠商提前備貨態勢明顯，預期記憶體等價格或在高位徘徊。

不僅如此，華為在全球平板電腦的市佔率近期同樣飛升。另一研究機構Canalys的數據提及，華為去年的平板電腦的市佔率躍升至6.1%，出貨量有830萬部，而2022年市佔率只有4.2%。