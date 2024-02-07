台積電落實熊本再建廠

世界最大晶片生產商台積電落實，日本九州熊本縣的生產基地將興建第二座廠房，擬今年動工，2027年底前營運，並謂在日本政府大力支持下，總投資金額將超過200億美元。

與此同時，台積電旗下經營熊本廠房的JASM獲豐田汽車入股，取得2%權益，並獲電裝和索尼（Sony）加碼注資。豐田的加入被指出於保障車用晶片供應，惟本次交易的最大贏家卻是日本政府，贏得台積電把更先進的6、7納米製程產能帶到當地。

全球晶片上季多銷11% 美國半導體協會（SIA）數據顯示，去年第四季半導體銷售額按年、按季各升11.6%及8.4%，至1,460億美元。單計去年12月，全球半導體的銷售額則為486億美元，按月增長1.5%。

全年計，去年半導體產業銷售額合共5,268億美元，較2022年的5,741億美元下跌8.2%。

至於荷蘭晶片製造商恩智浦（NXP）日前公布的業績亦好過預期。受惠於車用晶片需求強勁，該企截至去年12月止的第四季，收入有34.22億美元，按年增長3.32%。

恩智浦又預計，今年首季收入展望最多有32.25億美元，經調整後每股收益介乎2.97至3.38美元，符合市場預期。