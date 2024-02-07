中芯傳今年產5納米

中芯與華為齊被美國制裁，不必再看美國嘴臉，可盡情抱團。況且對華發動科技戰的美國也在拉攏盟友的廠商赴美設廠，商務部長雷蒙多稱，6至8星期內會宣布更多按《晶片法案》發放設廠的補貼，點名提及英特爾（Intel）、台積電和三星電子。

據了解，中芯已擴充7納米製程的產能，以生產更多「麒麟」晶片和面向人工智能（AI）的圖像處理器（GPU）晶片，須知出自這裏的「昇騰910B」早前被指性能在某些方面不輸英偉達（Nvidia）的「翻閹」AI晶片「H20」，縱落後美國也成內地科企發展AI的後備方案。流傳中的5納米製程，則由令華為手機頗為「煞食」的系統晶片「麒麟」打頭陣，最快今年投產，若成功將再下一城──迄今最成功的AI晶片為「昇騰920」。

代工費恐貴台積電50% 但生產5納米晶片的設備何來？刻蝕機或有中微公司滿足，其部件據說多為國產，但光刻機仍離不開荷蘭ASML的EUV（極紫外光）設備，中國根本拿不到。消息指，原來中芯只是打算用現有的美國及荷蘭設備實現尖端製程國產化，而公司在出口管制收緊之前經已囤積一定數量。

中芯上季按年少賺54.69%，很大程度緣於市場庫存消化緩慢、同業競爭激烈令產能利用率下滑、收入與毛利率俱挫，以及新產能帶來額外折舊開支有很大關係，不能咬定被尖端製程拖低。

然而，市場普遍相信中芯7納米或以下製程的良率欠佳。消息指，中芯7及5納米製程的晶圓代工費，比設備入手暢通、良率一流的台積電貴40至50%，可推斷為把良率欠佳所致的廢品成本轉嫁客戶。消息人士坦言，「中芯擴產的障礙愈來愈大……但中國未來幾年晶片產業的命運與技術發展還得靠中芯。」

華虹上季盈利大跌乃由於產品均價下降且高速擴產令折舊開支上升，但管理層稱，隨着產業鏈持續消化庫存，且新一代通訊、物聯網等技術快速普及，「半導體市場已出現提振信號，與之相關的圖像傳感器、電源管理等產品上季有較好表現」，第二條12吋晶圓生產線按計劃進行，預計年內落成運作。

內地晶片代工股季績比併