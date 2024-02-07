金發局提7項慈善政策建議

香港金融發展局發表題為《財富致善：推動香港成為亞洲慈善事業樞紐》的研究報告指出，家族辦公室不僅追求投資機會和投資組合多元，還積極支持慈善事業。香港是全球領先的國際金融中心，港府較早前訂立明確的政策願景，希望透過塑造完善的慈善環境，增強香港作為家族辦公室中心的競爭優勢，故報告就有助於提升香港作為慈善中心的價值主張，提出7項建議。

調整認可捐款扣稅額 該局提出的政策建議包括取消或調整「認可慈善捐款」的扣稅額上限35%；擴大「認可慈善捐款」的種類，包括非金錢捐贈；為各種慈善概念提供監管確定性及清晰度；建立慈善團體中央名冊；改善行政流程，提升管理效能；成立督導委員會，提供更佳的政策支持與協調；以及在督導委員會轄下成立一站式服務中心，以促進慈善團體的運作並提高行業內的信任與報告品質，同時有助與內地相關部門協調慈善事務。

金發局主席李律仁表示，香港要成為卓越的慈善樞紐，必須培養和發展完善的生態系統，同時善用和靈活調配資源，培育財富管理和社會進步相結合的文化至關重要。