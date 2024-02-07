BP盈利跌 照增派息兼回購

英國石油（BP）去年第四季和去年全年的盈利皆回落，但仍處於歷史較高水平，加上新上任的行政總裁Murray Auchincloss宣布今年第一季之內要回購17.5億美元股份和增派息，故消息刺激股價勁升6%。

去年全年BP的列帳基準純利由負轉正，達152.39億美元，但市場更關心的另一個純利指標，撇除出售固定資產及業務損益等項目後的經調整純利為138.36億美元（約1,079億港元），較2022年歷史高位276.53億美元少近一半，但與市場預測的139億美元相若。

單計去年末季，經調整純利按季跌37.77%至29.91億美元，主要反映強勁的天然氣交易和顯著降低的煉油利潤。公司派季度股息7.27美仙，按年升10%。

另一方面，全球最大的產油國沙特阿拉伯宣布，價格維持在比基準價格高出每桶1.5美元的水平，為今年3月主要石油產品的價格奠定穩定基礎。紐約期油和布蘭特期油昨日偏軟，每桶分別曾報72.65美元和77.85美元。

惠譽估內地今年煤價軟 至於主要產煤國中國，今年可能要承受煤價下跌的影響。評級機構惠譽指出，2021至2023年期間煤炭價格異常高漲，提振了內地煤炭國有企業的現金流，減少淨債務。然而，煤價有見頂回落迹象，加上如果國營企業無法產生足夠的現金來支付利息和資本支出，債務可能會進一步堆積，重新陷入債務膨脹的境地，影響槓桿率。