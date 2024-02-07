會計界預期港本財年赤字1270億

港府本財年將再錄赤字，澳洲會計師公會預期赤字將達1,270億元，較政府最初預測的544億元超出逾兩倍，至3月底的財政儲備跌至7,080億元，相當於政府約11個月開支，建議新一份財政預算案須平衡考量應對財赤，且兼顧支持經濟發展。香港總商會建議政府推出多項短期紓困措施，協助企業渡過難關，並立即全面撤銷額外印花稅和雙倍印花稅，以提振樓市。

總商會促撤辣救樓市 香港總商會常務副主席陳瑞娟表示，樓市辣招目的是抑壓炒風，現時環境已與推出時有別，最新負資產數字達2.5萬宗，有地產業界人士估計數字或未見頂，反映減辣成效不顯著，當局需更大力撤辣刺激樓市交投。

短期紓困措施中，該商會建議政府就利得稅和薪俸稅提供一次性退稅，上限6,000元，以及「中小企融資擔保計劃」下有時限的特別優惠措施再延長24個月，同時建議向海外數碼供應商開徵3至5%數碼服務稅。

該商會稅務委員會主席劉穎指，現已有超過100個國家或地區，直接或間接徵收數碼服務稅項，部分稅率高達雙位數，認為稅率定為3至5%仍有競爭力，而向非本地供應商徵稅，不但可以為傳統服務模式及本地數碼公司提供公平競爭環境，也能保障政府的收入基礎，紓緩本港沉重的財政壓力。據第三方數據，相關數碼服務商在港去年收入約35億美元。若以此計算，徵收5%稅，每年能增加約14億港元稅收。

市場一直不乏拓闊稅基的聲音，澳洲會計師公會大中華區分會稅務委員會副主席王文暉指出，改革稅制「非一年半載就成事」，面對財赤和收入減少，有必要綜合整體經濟發展目標、本地社會形勢等，盡快審視長遠稅制。

倡引入消費或增值稅 該公會大中華區分會稅務委員會聯席主席劉明揚補充，消費稅（GST）或增值稅（VAT）是最合適引入香港的新稅種，由研究到落實引入新稅種至少需時3至4年，現時開始討論是合適時間。他又建議引入碳排放稅，針對向本地每年碳排放達2.5萬噸的企業收取，初始稅率定為每公噸二氧化碳100元。

為提升本港競爭力，該公會建議引入8.25%的利得稅優惠稅率，吸引企業來港設立地區總部、對大型盛事贊助費用提供稅務扣減等，又建議調低股票交易印花稅至僅賣方徵收0.05%。