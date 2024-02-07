富力擬向張松橋出售倫敦項目
公告指，買方即由張松橋全資間接擁有的London One Limited，擬進行交換要約，邀請合資格票據持有人交出其現有票據，以換取買方將予發行的新永續票據；買方正擬備交換要約備忘錄，該備忘錄將與怡略及富力編製的徵求同意備忘錄同時發布。交易完成後，目標集團貸款將以買方提供或安排的資金悉數及最終清償，預期將自出售事項錄淨收益30.84億元。公告指，向集團支付待售貸款的代價不會以現金結算。
出售對象持有位於倫敦的物業，預期今年4月完工，項目包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店。此外，張松橋需要支付現金一元作為支付待售股份之代價。
另外媒指，阿布扎比投資局正考慮買入大連萬達集團旗下珠海萬達商業管理集團少數股權，並已就此進行初步討論，可能從現有股東手中購買股份。
而央企華潤置地(01109)則傳出重大架構及地區人員調整，有接近該企人士向內媒指消息屬實，擬2月底落實。
中海上月銷售額降20%
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