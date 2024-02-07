富力擬向張松橋出售倫敦項目

公告指，買方即由張松橋全資間接擁有的London One Limited，擬進行交換要約，邀請合資格票據持有人交出其現有票據，以換取買方將予發行的新永續票據；買方正擬備交換要約備忘錄，該備忘錄將與怡略及富力編製的徵求同意備忘錄同時發布。交易完成後，目標集團貸款將以買方提供或安排的資金悉數及最終清償，預期將自出售事項錄淨收益30.84億元。公告指，向集團支付待售貸款的代價不會以現金結算。