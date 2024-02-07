存款保障80萬 冀年內生效

實質加碼兩成 逾92%存戶受惠 符合國際水平 存款保障委員會（存保會）昨發表優化存保計劃的諮詢總結報告，認為在現階段將保障額由現時50萬元，提高至80萬元，已能夠適當而充分地加強存戶保障，未來數月向立法會提交相關的條例修訂草案，期望新的保障額在今年第四季生效，並在明年初或之前分階段實施其他優化措施。

目標3年後再檢討 對於未來會否進一步上調保障額，存保會稱對此持開放態度，強調任何政策須因時制宜，該會將密切留意，並加快進行下一輪檢討，目標是在落實80萬元保障額的3年後再作檢討，在隨後一年完成相關檢討工作。

存保會於去年7月展開為期3個月的公眾諮詢，諮詢文件就優化存保計劃提出一系列的政策建議，包括提高保障額、完善供款機制、加強銀行合併時的存款保障、擴大展示計劃成員標誌的規定至數碼渠道；以及簡化對私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

綜合收到33份意見書及委託第三方進行的民意調查結果，存保會稱，回應者普遍歡迎及支持存保會提出的各項優化建議。整體而言，除了某些優化建議的執行細節因應銀行的意見而作出微調外，存保會將按照諮詢文件的各項優化建議提出立法修訂。

17銀行籲增至百萬 存保會主席劉燕卿表示，新的保障額較現時50萬元已經有六成升幅，不止可以追上累積通脹，更能提升實質保障達兩成。同時，大部分存戶（超過92%）可獲得十足保障，符合國際標準；目前保障水平與歐洲地區相若，亦普遍高於亞洲水平。

該會總裁陳羿引述銀行公會遞交的意見指，有7間銀行認為存保會所建議的80萬元保障額合理，另有17間銀行則建議把保障上限進一步提升至100萬元，理據是吸引更多存款，增加香港的競爭優勢。

陳表示，當保障額提高至80萬元，存保基金的目標規模只須由現時的63億元增加三成至約82億元。當保障額愈高，存保基金便須相應地擴大規模，以確保有足夠資金應付將來的潛在補償支出。因此，業界亦須繳付較大供款金額。如這筆額外成本對銀行造成的財務負擔愈大，銀行就可能有愈大誘因把相關成本轉嫁給客戶。

陳重申，存保計劃目的並非作為競爭工具，而是要為存戶提供合適保障，從而維持銀行體系穩定，而且銀行並不是唯一持份者，有其他持份者都對擬議的80萬元保障額提出支持，並表示有助於整體效益及成本方面取得合理平衡。

香港銀行公會發言人表示，銀行業界會按照存款保障計劃的最新指引，全面落實相關細節，提升對存戶的保障。銀行公會歡迎當局訂下路線圖，並會研究未來進一步優化計劃的可行性。

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