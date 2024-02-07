美企市值佔全球48% 中港份額逾8年縮半

中港股市昨迎報復式反彈，但對比去年以來的損失仍不足道。日本傳媒則指，截至上周五收市，美國企業總市值達51萬億美元（約397.8萬億港元），踏入2024年一個月再進帳1.4萬億美元（約10.92萬億港元），於全球總市值的佔比升1.6個百分點，達48.1%。相反，中港股市於全球總市值的份額僅約10%，跟2015年6月即A股大牛市末期的接近20%相比，形同腰斬。

道指曾升165 禮來熱炒 客觀而言，上月美股的強勢源自市場炒作美國聯儲局下月便掉頭減息，期望已遭該局主席鮑威爾當頭棒喝。大市周二早段拉鋸，道指曾升165點，高見38,545點；標指曾升14點，高見4,957點；納指曾升55點，報15,652點。

德銀不否認美國經濟面臨信貸條件較緊、消費者貸款拖欠上升及勞動市場減弱等挑戰，但不再預測美國今年陷於經濟衰退，指就業市場只是回復較好平衡，預期失業率不會顯著上升，通脹亦在降溫。該行現估計聯儲局6月減息，今年減幅預測由1.75厘調整至一厘。

主題股再有炒作。國際藥企禮來（Eli Lily & Co）曾漲5%，以742美元創盤中新高，市值已爬頭特斯拉（Tesla）。禮來指引今年收入404億至416億美元，勝市場預期，以中間值計，增長20.14%，而經調整每股盈利料12.2至12.7美元，以中間值計增速達96.06%，主要會由2022年起發售的新產品帶動，延續上季趨勢。

該企新產品最矚目者莫過於去年12月才開賣的減肥藥Zepbound，約一個月已進帳1.75億美元（約13.7億港元），治療糖尿的Mounjaro上季收入按年大增6.89倍至22.05億美元，躍升為諸藥之冠。

英偉達目標價獲調高 人工智能（AI）晶片霸主英偉達（Nvidia）股價逼近700美元後現回吐。然而，高盛及美銀不約而同把該股目標價升至800美元，高盛不再預測數據中心相關收入下半年會倒退，而是強至明年上半年，因大型雲服務商持續為生成式人工智能（AI）添置設備，客戶更廣，並有新產品周期。

瀕臨破產的共享工作空間公司WeWork方面，市傳聯合創始人之一Adam Neuman與維權投資者洛布旗下對沖基金Third Point組成財團收購它。

另邊廂，財長耶倫出席眾議院聽證會的證詞流出，羅列眾多金融系統風險，尤其關注來自穩定幣等數碼資產、加密幣價波動之挑戰。