A股大好友紛認睇錯市

內地官媒前總編輯胡錫進（圖）成為A股股民半年，經常評論股市，曾稱滬綜指「2,800點以下遍地是黃金」，可是隨着A股早前不斷下跌，其持倉價值亦大縮水。日前他表示，如果時間可以倒流，有了現在的思路和見識，怎麼還會繼續投資，苦笑道：「還是老胡眼光不行」，似乎係要公開「認衰」。

胡錫進短炒變長揸 不少股民投資「坐艇」後，都會被迫短炒變長揸，「即一日唔賣，一日都未蝕」。胡錫進也是「同道中人」，強調自己想做長線投資，不是做短線，並認為自己的承受壓力能力和空間，要比一天虧一萬多元（人民幣‧下同）更大，而當壓力大時，他會「吃麵緩解虧錢的壓力」。

他坦言，目前60萬元本金基本是上限，若投資更多，心裏會承受不了，更多的精力將繼續放在時政評論上，「炒股是業餘的事情，偶爾關心一下。」惟他在滬綜指2,800點以下時還補倉了12萬元，遍地黃金之說雖然是「轉述朋友觀點」，但「到底意味着甚麼，我認為要交給時間來判斷。」

私募魔女減倉止蝕 至於有「私募魔女」之稱的上海半夏投資合夥人李蓓，亦「轉軚」承認看錯市需要止蝕。該基金在致投資者的信函中，承認錯誤押注中國經濟快速復甦，確認在1月中旬大幅減持股票持倉而錄得損失，強調雖然去年第三季內地政策前景變得樂觀，但支持房地產市場措施的落實情況明顯不及預期。

半夏的宏觀基金繼去年下跌14.7%之後，1月再下跌7.8%。李蓓稱，在今年首兩個星期後意識到自己的錯誤，認為公司必須壯士斷臂才能生存，因而能避開最近一周的更劇烈跌幅，僅保留了防守類的高息股和300指數類。之前李曾謂已加倉股市，並預言未來會是5年一遇、20年一遇的機會。如今大好友紛紛都面對現實舉手投降，難道A股真的近底了？