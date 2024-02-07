產經

恒指越萬六 升勢半年強

恒生指數昨以接近全日高位收市。（中新社圖片） 恒生指數昨以接近全日高位收市。（中新社圖片）
恒生指數昨以接近全日高位收市。（中新社圖片）
成交飆三成 北水急食胡
港股跟隨內地A股彈上，恒生指數昨日重上萬六點關，收報16,136點，全日勁飆超過4%，為逾半年來最大單日升勢。雖然大市成交按日增逾三成至1,280.41億元，但南下「北水」趁機出貨，轉錄淨沽出68.89億元，為今年來單日沽售規模最多。
科指漲6% 14個月最勁
恒指昨日高開31點，報15,541點，已屆全日最低位，其後升幅受中央匯金入市及A股強勢而擴大，最多漲644點，高見16,154點，最終接近全日高位收市，揚626點，升穿10天線及20天線，但受制50天線。國企指數抽高256點或4.91%，收報5,473點；科技指數收報3,243點，大升204點或6.75%，為14個月來最大單日升幅。
藍籌股近乎全線做好，香港交易所(00388)揚5.63%；友邦保險(01299)升3.4%；滙豐控股(00005)升1.06%，僅3隻股份下跌，長江基建集團(01038)包尾，挫1.68%；中國石油(00857)及銀河娛樂(00027)分別跌0.34%及0.11%。
科網內房物管股急彈
大型科網股成升市「火車頭」，今日公布第三財季業績的阿里巴巴(09988)飆7.57%；美團(03690)及小米集團(01810)齊抽升逾6.4%；騰訊控股(00700)漲4%。
內房股及物管股急彈，龍湖集團(00960)及碧桂園服務(06098)分別炒高10.07%及10.03%，為表現最好兩隻恒指成分股；華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)分別升5.8%及4.8%；碧桂園(02007)彈8.06%。
三跑債首日掛牌做好
股市做好，帶挈機場管理局發行的零售債券（04701，俗稱三跑債）首日掛牌表現，開市報101元，較發行價100元高出1%，並以全日高位101.6元收市，升1.6%，成交3,439.58萬元。
機管局主席蘇澤光表示，這次機管局不靠政府，自己在金融市場投資是相當明智的決定，除了可以減輕公共財政負擔，亦可增加債券市場的多元化，並予公眾有份參與這項巨型建設的機會。
蘇澤光（右）指，機管局是次發債，可令債券市場更多元化。蘇澤光（右）指，機管局是次發債，可令債券市場更多元化。
蘇澤光（右）指，機管局是次發債，可令債券市場更多元化。
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