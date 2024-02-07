恒指越萬六 升勢半年強

成交飆三成 北水急食胡 港股跟隨內地A股彈上，恒生指數昨日重上萬六點關，收報16,136點，全日勁飆超過4%，為逾半年來最大單日升勢。雖然大市成交按日增逾三成至1,280.41億元，但南下「北水」趁機出貨，轉錄淨沽出68.89億元，為今年來單日沽售規模最多。

科指漲6% 14個月最勁 恒指昨日高開31點，報15,541點，已屆全日最低位，其後升幅受中央匯金入市及A股強勢而擴大，最多漲644點，高見16,154點，最終接近全日高位收市，揚626點，升穿10天線及20天線，但受制50天線。國企指數抽高256點或4.91%，收報5,473點；科技指數收報3,243點，大升204點或6.75%，為14個月來最大單日升幅。

三跑債首日掛牌做好 股市做好，帶挈機場管理局發行的零售債券（04701，俗稱三跑債）首日掛牌表現，開市報101元，較發行價100元高出1%，並以全日高位101.6元收市，升1.6%，成交3,439.58萬元。

機管局主席蘇澤光表示，這次機管局不靠政府，自己在金融市場投資是相當明智的決定，除了可以減輕公共財政負擔，亦可增加債券市場的多元化，並予公眾有份參與這項巨型建設的機會。