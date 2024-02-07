內地落力托 中港股反撲

國家隊加大增持A股ETF 外資126億掃 年內最多 中國證監會周二挽手各方奮力反擊，為農曆兔年收爐前提早上演「A股2,700點保衞戰」優先場。昨日開市不久，代表「國家隊」的中央匯金入市公告一出，追捧A股的機構投資者以至有「聰明錢」之稱的外資齊看風轉舵，全日北向資金更錄126.04億元（人民幣˙下同）淨買入規模，為年內單日最勁。不過，A股回復久違的墟冚場面背後，並非無因，市傳中國證監會在內的金融監管機構，計劃最快在昨日就資本市場的最新情況，及政策舉措向中央領導人匯報。

即使日前有傳監管部門已窗口指導部分基金的沽空限制，但昨日甫開市滬深3大指數仍挫逾1%，直至匯金公司出現今年首次的護盤公告，延續此前增持交易所買賣基金（ETF）的大方向，加上中證監表明將為其入市操作創造更便利條件和更暢通管道，以至引導其他機構更大力度入市，才能為A股重新注滿信心。

5日回購規模已超上月 不過，是次匯金公司沒有透露ETF增持規模，僅稱充分認可目前A股市場配置價值。數據顯示，周一ETF合計淨流入金額達485億元。同時，A股公司組團回購及股東增持消息不斷，截至周一止，約187家A股公司於年內發布重要股東增持計劃，擬增持金額共約152.76億元。單計2月首5日，A股公司回購規模一舉突破上月的151億元單月新高，可見各方正緊急調配子彈進場。業界分析指出，匯金重磅出手擴大入市範圍，清晰表達堅決維護資本市場平穩運作的信號。

投行高盛在報告估計，「國家隊」在過去的一個月或買入約700億元價值A股，但若要使市場企穩，可能最少要2,000億元，相當於自由流通市值的約0.8%。托市資金來源可能來自國有企業、中央匯金、社保基金或人民銀行等，相信政府的買盤或有助阻斷大市的螺旋式下跌，惟重振股市更需要在改革、應對結構性宏觀挑戰等方面多管齊下。

3招加強監管借貨沽空 為阻隔空軍突襲打亂維穩節奏，中證監周一漏夜展現高壓姿態，警示惡意沽空者「傾家蕩產、牢底坐穿」之餘，昨決定進一步從3方面加強融券（即借貨沽空）業務監管，又強調目前融券餘額已降至637億元。內地券商紛紛響應新政，稱已就近期兩融（融資融券）市況急改條款，包括下調最低維持擔保比例（平倉線）等。

股票孖展客遭強行平倉（斬倉）壓力驟減，滬綜指隨即由跌轉升，昨收報2,789點，攻上二千七點關口，倒升3.23%，結束6連跌；深成指反彈6.22%，深圳創業板指數亦飆升6.71%，分別收報8,460點及1,667點。中證1000指數午後更一度上漲8.1%，創史上最大單日盤中升幅。兩市交投暢旺重現，主板成交共9,263億元，滬深股通尾市更一度錄逾143億元淨買入盛況。

今月或調低貸款利率 據悉，過去數月金融監管部門日以繼夜地制訂刺激市場措施，包括國家金融監管總局兩個月內已召開十多次會議，討論穩定資本市場的措施。臨近農曆新年長假，這凸顯政府為股市輸血的緊迫感，但長假後的政策利率安排也值得期待。官媒引述專家分析指，不排除2月下調貸款市場報價利率（LPR）、3月下調政策利率的可能，3月節後復工將是重要觀察窗口。

內地救市及谷消費措施 滬綜指反覆回升