辣招不撤還須撤 盤活樓市穩經濟

香港經濟一疫難起，至今景氣尚未完全恢復。這期間，社會對於港府全面撤銷過時的樓市辣招，盤活樓市助穩經濟抱有期望，偏偏港府至今仍在忠言逆耳。樓市政策失誤、缺乏透明度，窒礙房地產及周邊投資，短期經濟活動雪上加霜，長遠則影響房屋供應，是百害而無一利。與其花金錢搞「國際盛事」弄得滿城風雨貼錢買難受，倒不如實實際際，把握一年之始，推出有力措施，盤活樓市，提振信心，才符合港人福祉！

所謂逆周期措施，是當年因應樓市炒風熾熱而推出壓抑炒風的措施，各項「辣招」基本上是透過增加買賣成本來壓抑炒風。不過，香港樓市炒風早已絕迹，意味這項逆周期措施之一的辣招應該退場。之不過，港府基於種種理由，不願意全面撤辣，僅以擠牙膏式減辣來應酬市場訴求，對於提升樓市能見度，理順市場供需關係，起不到理想效果。

事實上，任何一個產業，港府責任是提供公平公正的營商環境；非常時期的措施，都只能是短期，不應該在缺乏充分理據和諮詢下變成恒常化的措施。更甚的是，一場疫情對百業景氣造成打擊，且內地備受債務等問題困擾，一向被視為反映未來6至9個月經濟晴雨表的港股呈現大弱勢，就在預告景氣難有大起色。

剛出爐的1月份香港採購經理指數再跌穿盛衰分界線，反映踏入新一年營商環境又轉差。香港股、樓兩大資產價格都在跳水狀態，資產價格受壓不利消費與投資，加上從美國聯儲局最新語調顯示，下月減息的可能性不大，下半年情況尚難預料，意味至少今年上半年，企業都要有繼續捱苦日子的心理準備。

無論從任何一個角度看，樓市的需求面疲弱，供應卻一直在積壓，供求失衡的問題愈趨明顯。在這情況下，港府為樓市全面撤辣仍在猶豫不決，亦沒有提供政策退場的清晰路線圖，實在令人費解。全面撤辣，並不等於要讓樓市炒風再來，而是要讓樓市恢復正常運作，盤活流動性，並透過取消不必要的「懲罰性」稅項，減低物業買賣成本，既加大企業調整資產抗逆的能力，不致於要倒閉破產，而有實力的樓市用家，在不必要的附加稅項消除後，有更大入市意欲。如是者，市場供需趨向平衡，新的周期始可重臨，資產價格趨穩，有利經濟站穩住腳。繼續以行政措施扭曲樓市運作，既無助經濟復甦，市場信心低迷，亦不見得有利用家上車，發展商看不透後市而放慢發展，最終不見得有利政府實現中長期供應目標。

樓按壓力測試的原意，是在樓價高企的時候，以保守的收入負擔壓力測試，來確保供款人的供款能力。不過，樓價普遍由高位累跌逾三成，所謂「樓價高企」的因素已不復存在，是否已到了一個相對合理的樓價水平，讓更多擁有合理供款能力的市民置業安居，是政府須要善後的問題。重要的經濟民生大事，港府永遠都是研究、研究、再研究，做事畏首畏尾；枉花巨資搞盛事就疏爽不眨眼！還望港府真的急民之所急、施政得從善如流；內部經濟都搞不好，還談甚麼競爭力？