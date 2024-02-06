未補價成交：天水圍居屋月內開6單

未補價第二市場按揭擔保年期放寬在即，交投氣氛轉旺。天水圍居屋本月暫已錄得至少6宗同類市場買賣，包括一宗天頌苑劈價逾百萬元成交個案。

天頌苑劈百萬易手 祥益林家倫表示，上述天頌苑成交單位為B座高層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，去年11月初以約480萬元未補價放售，放盤約兩個月累減約102萬元，獲區內綠表客以約378萬元承接，呎價約5,815元。

市區居屋第二市場亦連錄勁減個案，世紀21家天下黎振傑指出，旺角富榮花園4座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，上月才以約550萬元放售，終大幅減價約84萬元或約15.3%，以約466萬元售出，呎價約9,628元。

世紀21富山（香港）黃澤龍表示，樂富德強苑A座高層4室，實用面積約656方呎，三房間隔，原叫價約810萬元，最後大減約120萬元，以約690萬元未補價易手，減幅約14.8%，呎價約10,518元。

世紀21聯誠謝寶昭亦稱，藍田康逸苑A座低層5室，實用面積約650方呎，亦累減約80萬元，成交價約570萬元，呎價約8,769元。