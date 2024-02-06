25新盤推新春折扣 恒地送買家大利是

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，凡於本周五起至3月11日購入旗下粉嶺北ONE INNOVALE 3期項目、啟德THE HENLEY 3期項目、HENLEY PARK、紅磡必嘉坊•迎匯及BAKER CIRCLE•GREENWICH的單位，即可獲得大利是。涉及的單位總數420伙，當中THE HENLEY佔176伙最多，全數優惠總值約620萬元。