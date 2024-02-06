25新盤推新春折扣 恒地送買家大利是
臨近農曆新年，發展商相繼推出應節優惠吸引買家，今年市場有約25個項目引入新春折扣。恒基地產(00012)為當中最積極推出有關優惠的發展商，旗下有9個樓盤推出新春優惠，買家於指定期內購入單位，可獲介乎8,888至33,888元的「新春運轉大紅包」。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，凡於本周五起至3月11日購入旗下粉嶺北ONE INNOVALE 3期項目、啟德THE HENLEY 3期項目、HENLEY PARK、紅磡必嘉坊•迎匯及BAKER CIRCLE•GREENWICH的單位，即可獲得大利是。涉及的單位總數420伙，當中THE HENLEY佔176伙最多，全數優惠總值約620萬元。
曉柏峰兩房601萬沽
該集團旗下項目昨日錄數宗成交，包括長沙灣西洋菜北街曉柏峰，以601.56萬元售出A座16樓A5室，實用面積350方呎，兩房間隔，呎價約17,187元。
至於會德豐地產旗下7個項目亦設有「迎春接利是」，買家指定期間購入單位可獲得3.8萬元的現金回贈。
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，昨上載銷售安排，落實本周五起標售3伙，包括第1座6樓A室、1座10樓A室及1座21樓A室，實用面積均為807方呎，三房連儲物室間隔，招標期截至2月29日。
代理為18盤設置業優惠
各區樓盤亦積極夥拍代理軟銷，由代理送出的優惠陸續出籠。據統計，5間大型代理行於龍年為18個樓盤提供置業優惠。其中，香港置業昨日公布，為中國海外發展(00688)啟德維港1號的新買家，送贈價值約3.8萬元的「盆滿缽滿開年宴」。
維港1號維港滙有份
香港置業行政總裁馬泰陽表示，由昨日起至2月25日，凡透過該行購買維港1號一手單位的首6名買家，即可獲上述優惠。至於中原地產早前公布，為信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙推應節優惠，由1月25日至2月29日經該行購入維港滙任何期數的首5名四房戶買家，可獲贈約3.88萬元的新春團年晚宴禮券。
信置旗下旺角ONE SOHO昨售出21樓B6室，實用面積299方呎一房戶，成交價635.82萬元，呎價約21,265元。另泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，以413.22萬元售出第2座12樓A10室特色戶，實用面積327方呎，一房間隔，連247方呎天台，呎價約12,637元。
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