鐵路沿線盤頻見紅

晉環傳不足3年貶37% 第一城劈290萬沽 樓市前景悲觀，二手業主群起蝕賣「掟貨」，不少更是鐵路沿線屋苑，香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環錄首宗二手買賣，兩房戶市傳不足3年帳面貶值約37%。另沙田第一城河景樓王劈價290萬元蝕讓，東涌映灣園呎價再跌穿9,000元。

市場消息透露，晉環於去年才正式入伙，上述1B座高層單位，實用面積約475方呎，於2021年5月一手購入價逾1,600萬元，呎價逾3.37萬元。單位最近叫價僅約1,150萬元，市傳減價至1,010萬元售出，呎價跌至約21,263元，原業主帳面虧蝕逾590萬元。

鄰近奧運站的維港灣都要「慘蝕」。消息續稱，屋苑8座中層E室，實用面積約464方呎，剛以806萬元售出，較2020年的購入價帳面低逾180萬元，成交呎價約17,371元。

映灣園每呎8738元 輸使費 藍籌屋苑要蝕才有承接。中原伍錦基表示，個別業主願面對現實擴大議價空間，沙田第一城14座高層A室，實用面積約819方呎，套三房戶連露台，有裝修，去年7月開價約1,280萬元，剛以990萬元易手，呎價約12,088元。原業主持貨近5年帳面蝕230萬元，或貶值約18.9%。

美聯吳楚興指，映灣園11座低層H室三房單位，實用面積約927方呎，累減240萬元，成交價810萬元，呎價約8,738元，屋苑呎價罕見再低於九千元。而單位約5年帳面只升值10萬元，原業主料輸使費離場。

單日12宗損手 豫豐料蝕35% 昨日二手市場出現至少12宗蝕賣，個別蝕幅逾三成。市場消息稱，屯門豫豐花園1座低層三房戶，售價僅約420.5萬元，呎價約7,079元，逾3年帳面貶值逾35%。美聯梁浩文稱，同區御半山II期2A座中層兩房戶，減價至444.5萬元沽出，呎價約11,516元，逾3年帳面跌價約232.5萬元或逾34%。

政府去年縮短辣招期至兩年，更多看淡後市的業主不惜損手出貨，蝕讓個案因而增加。中原賴作智表示，上水皇府山2座頂層連天台戶，兩房間隔，放盤約一星期，減至635萬元售出，呎價約12,959元，原業主於2021年12月購入，沽貨帳蝕約113萬元。

已補價自由市場居屋情況相若。世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山富寶花園11座高層E室，減價至360萬元獲承接，近9年帳面貶值近8%。美聯黎志榮表示，鑽石山龍蟠苑D座低層2室，售價483萬元，約7年帳面虧蝕10萬元。

二手市場蝕讓個案