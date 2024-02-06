簡訊一覽
●湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判招商銀行(03968)原黨委書記、行長田惠宇受賄、國營公司人員濫用職權、利用未公開訊息交易、內幕交易、洩露內幕訊息一案，被告田惠宇以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
●361度(01361)公布，預期截至去年底止年度公司純利按年上升不少於25%，主要由於品牌力提升及持續推出高功能及高價值新產品，契合市場需要；終端零售景氣，動銷平衡，庫存良性，產生部分補訂單促進營業額錄得穩健增長；毛利率及經營溢利率持續有所改善；持續對集團分銷商加強信貸管理，促使減少過往年度就貿易應收款項預期信貸虧損計提的準備金總額；及增持一間從事電商業務附屬公司的股權。
●佐丹奴國際(00709)公布，持有24.06%股份的大股東周大福控股動議開股東特別大會，以將行政總裁（CEO）劉國權逐出董事會，讓CURRIE, Colin Melville Kennedy任執行董事、接替劉做CEO，以及讓周大福掌舵人鄭家純兒子鄭志亮和女兒鄭志雯任非執行董事。
●合生創展(00754)公布，今年1月份之總合約銷售金額約12.86億元（人民幣‧下同），按年跌3.08%；其中物業合約銷售約12.37億元，按年升1.72%。另集團宣布，羅臻毓基於個人理由而辭任聯席總裁職務。
●香港證監會譴責中國人保香港資產管理並罰款280萬元，因該企在2018年5月至2020年5月期間，擔任一隻於開曼群島註冊成立的基金的經理時沒有履行其應盡的職責。
●台灣鴻海集團公布，1月份營收5,221.41億新台幣，按月增加13.48%，按年下跌20.93%，是歷年同期次高。
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