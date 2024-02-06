法興擬推自願離職裁逾900人

國際金融業裁員消息不絕於耳，尋求在明年前削減約17億歐元成本的法國興業銀行（Societe Generale），計劃透過自願離職方式，在巴黎總部裁減約900個職位。

外媒指，這次裁員行動主要向巴黎總部的資訊科技（IT）及其他支援職能部門「開刀」，涉及人數將介乎900至1,000人，佔法國員工總數不足2%。該行去年半年財報顯示，法興在法國擁有約5.2萬名員工，在全球擁有約11.2萬名員工。

另外，德意志銀行本月才表示計劃裁員3,500人，至於花旗亦計劃未來兩年裁兩萬人或10%員工。

早前有傳投行瑞銀計劃最快今年3月起，裁減約90個亞洲區的財富管理及投資銀行職位，包括客戶關係經理，投資及產品方案團隊後台支援人員等，多數屬大中華地區及新加坡。據報部分裁員目標是來自去年被收購的瑞信，事關兩行完成合併後，瑞銀財管業務的員工較同業多逾一倍。

滙豐高層今年傳凍薪 有消息人士表示，目前該行已完成今年的薪酬評估，其中負責大中華區業務的私銀部門的中層至基層員工的加薪幅度為零，即代表今年凍薪。