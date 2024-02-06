八成英企嘆能源貴 擬加價

能源危機令不少企業聞風喪膽，最新會計師樓羅兵咸永道（PwC）一項調查指，有五分之四的英國企業表示，能源費用高企迫使他們未來兩年內加價。羅兵咸永道英國電力及公用事業部門主管Vicky Parker預期，在轉向低碳能源的過渡時期，英國企業將繼續遭受能源價格波動影響，並受地緣政治角力量擺布。

國際油價個別發展，紐約期油及布蘭特期油昨各跌0.08%及升0.01%，報72.22美元及77.34美元一桶，市場正注視加薩未來會否停火。

女股神撐比特幣闖230萬關 加密貨幣方面，「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資近期頻頻唱好比特幣，最新更預期幣價可能飆升至230萬美元（約1,794萬港元）。事關方舟投資日前發表了一份報告，提出有4個「主要催化劑」推升今年比特幣價格，包括1月推出現貨比特幣交易買賣基金（ETF）、比特幣挖礦獎勵減半、擁抱監管以及機構愈趨接受。

據悉，截至2月2日，亦即在比特幣ETF推出的16個交易日內，方舟投資旗下一隻現貨比特幣ETF── ARKB已經儲備16,415個比特幣，價值約7億美元（約54.6億港元），規模僅次於貝萊德與富達，排名第3。

另外，全球首個比特幣法定貨幣國薩爾瓦多日前舉行大選，而大力推崇比特幣政策的薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）較早前已自行宣布當選，他將會擔任總統直至2029年。據悉，薩爾瓦多東部正冀打造一個比特幣之城，即免稅的加密貨幣天堂，並維持向貢獻100萬美元（約780萬港元）加密貨幣的投資者發放護照。

比特幣昨曾升0.53%，每枚報42,977美元；以太幣升1.31%，報2,319美元。