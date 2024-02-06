日股首5周飆8.6% ETF累吸資241億

日經平均指數收市升196點或0.54%，報36,354點，至昨日為止今年已累升8.63%，主因是受到外資追捧。資金流向監測機構EPFR Global的數據顯示，海外的日本股票交易所買賣基金（ETF）在今年首5周共流入31億美元（約241億港元），創去年6至7月期間流入33億美元後的新高，而且不論海外的基金或個人都在買入。

日本服務業4個月最強 在海外上市的日本股票ETF整體餘額達到777億美元（約6,060億港元），創2002年以來的新高。多人買的情況可從上海證券交易所上月曾暫停了「華夏野村日經225ETF」的交易得到印證，原因是買入量增加，交易價格大幅超過基金份額參考淨值。

日本股市強勁的另一原因，是經濟向好。日本au Jibun銀行服務業採購經理指數（PMI）1月由初值52.7上修至終值的53.1，顯著高於去年12月的51.5，也是去年9月以來最高，主要因需求強勁及匯價較低所推動。日圓昨日微跌約0.01%，至148.38兌每美元，兌港元在5.27算。

其他地區的PMI也普遍向好，當中以印度最強。經季節調整後，滙豐印度服務業PMI由去年12月的59升至1月的61.8，遠勝市場預期的60，是連續兩年半擴張，本次增速為半年來最快。

英國標普全球服務業PMI由去年12月的53.4升至上月的54.3，為去年5月以來最高，也勝市場預期的53.8。其中新訂單大量流入，招聘速度為6個月以來最快。不過，分析認為，當前英國經濟最大障礙是利率維持在高位5.25厘，英倫銀行或因為快速增長的工資而暫緩減息的步伐。

歐元區綜合PMI仍陷收縮 漢堡商業銀行（HCOB）的歐元區綜合PMI在1月的終值為47.9，與初值相同，較去年12月升0.3，為去年7月以來最高，但仍然處於50以下的收縮區。分析指出，考慮到PMI價格指數飆升，令歐洲央行未來減息的決定變得更難。而受西方制裁的俄羅斯，其1月服務業PMI回落0.4至55.8，惟增速仍為去年8月以來第二高。

至於摩根大通全球1月製造業PMI由前值49，回升至50，也結束連續第16個月收縮。