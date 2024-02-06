聯儲頻放鷹 美債息升

道指低開273點 大鱷沽金融股 美國聯儲局主席鮑威爾近日不斷「出口術」試圖撲熄市場對提前減息的預期，近日再重申3月減息無望，並指將謹慎調整貨幣政策，減息步伐或比市場預期慢得多。有趣的是，近日聯儲局官員頻發聲引導市場預期之際，美國全國經濟研究所（NBER）稱，央行只靠「出口術」已能對國債市場產生顯著影響。

來自密歇根大學的Kathryn Dominguez及Andrea Foschi兩位學者署名的工作論文指出，參考新冠疫情期間各國中央銀行的應對，當央行表明會「不惜一切」（Whatever it takes）救市時，相比起確切提出刺激措施規模，前者將對10年期債息額外下跌四分之一厘。研究結果表明，無論是發達國家還是新興市場，央行「政策宣傳」就足以影響市場情緒和資產價格。

在鮑威爾再度「放鷹」表明押後減息後，10年期美債孳息率進一步上揚，周一更曾高見4.102厘，2月以來累計反彈0.18厘。美股周一早段受壓，道指曾跌273點，報38,381點；標指跌21點，報4,937點；納指跌68點，報15,560點。

美服務業PMI創4個月高 另外，美國1月ISM服務業採購經理指數（PMI）報53.4，好過市場預期，並創下4個月新高。

標指年底上望5300點 展望後市，瑞銀財富管理的報告指出，隨着近日公布的美國勞動市場數據強勁，證明經濟不止有望實現「軟着陸」，甚至有機會實現經濟穩健增長、通脹平穩放緩的情景。該行估計，在此情景下，標指今年底有望升至5,300點，而小型股有望跑贏大市。

不過，市場並非完全一面倒唱好，早前紐約社區銀行（NYCB）等地區銀行因為涉及商業房地產相關的撥備增加，引發市場憂慮，並再次引發地區銀行板塊暴跌。數據分析公司Ortex的資料顯示，於截至2月2日止當周，針對美國地區銀行的未平倉沽空倉位帳面利潤已增加10.4億美元。摩根大通、高盛的報告亦指出，對沖基金正在做淡地區銀行，並持續賣出金融類股份。

麥當勞上季收入增8% 企業消息方面，連鎖快餐店麥當勞公布截至去年底止一季業績，期內收入按年增長8.09%至64.06億美元，當中自營店收入增長12.03%，特許經營店收入增長6.13%；純利按年增長7.12%至20.39億美元。上季美國同店銷售按年升4.3%，國際自營業務同店銷售升4.4%，惟國際特許經營業務同店銷售增幅在中東戰事的影響下只有0.7%。

重型器械生產商卡得彼勒（Caterpillar）公布，上季收入按年升2.84%至170.7億美元；純利按年大增84.04%至26.76億美元，主要受惠於經營成本下降，包括2022年第四季錄得9.25億美元的商譽減值入帳，而上季則無。

美妝品牌Estée Lauder（雅詩蘭黛）公布，截至去年底止第二財季盈利3.13億美元，按年跌20.55%；經調整每股盈利88美仙，遠高過分析師預期的55美仙。季內銷售按年跌7%至42.8億美元，同樣勝預期。公司預期，截至3月底止財季每股盈利36至46美仙，全年每股料賺2.08至2.23美元。

美國聯邦基金利率上限