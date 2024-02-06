絲絲講場：耀才出花紅 最豪派16個月

公司除豪派花紅之外，更斥7位數字舉辦春節聯歡晚會，除咗美酒佳餚，每位入場員工獲大利是一封，更即場豪派近200份獎金獎品；包括現金大獎、五星級酒店自助餐禮券及名店現金券等。聽講主席葉茂林更即場多次加碼派現金，盡興嘛。

證券業掀退會潮 年增58%

不過，逆市之下唔係間間行都咁好景。據香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）數據，去年1至9月，共有165名會員冇續會，按年大增58%。而根據退會日期，有150人，即係九成人已經唔係證監會持牌人士。咁大家都估到，無證監牌喺呢行好多嘢都做唔到，即係話好多人一係失業、一係轉行。