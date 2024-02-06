絲絲講場：耀才出花紅 最豪派16個月
老人家話「有錢好過年，無錢難過關」，年尾荷包脹啲確實係安心啲。睇番過去一年，港股表現極差，但本地券商有人歡喜有人愁。其中耀才證券(01428)宣布，為旗下所有員工，派發年終花紅總數勝去年；最卓越表現員工更獲得超過16個月月薪嘅花紅，收到嗰個真係淡市中「過肥年」。
公司除豪派花紅之外，更斥7位數字舉辦春節聯歡晚會，除咗美酒佳餚，每位入場員工獲大利是一封，更即場豪派近200份獎金獎品；包括現金大獎、五星級酒店自助餐禮券及名店現金券等。聽講主席葉茂林更即場多次加碼派現金，盡興嘛。
證券業掀退會潮 年增58%
不過，逆市之下唔係間間行都咁好景。據香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）數據，去年1至9月，共有165名會員冇續會，按年大增58%。而根據退會日期，有150人，即係九成人已經唔係證監會持牌人士。咁大家都估到，無證監牌喺呢行好多嘢都做唔到，即係話好多人一係失業、一係轉行。
睇番之前啲報道，去年有30間券商倒閉，雖然較2022年嘅49間少，但去年出現虧損證券商超過72%，其中至少四分之一計劃縮減規模。不過，亦都有人相信希望在明天，皆因恒生指數雖然低迷，但近期都有好多次每日成交過千億元。絲絲喺度祝願龍年新景象，恒指見底回升，龍飛九天。
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