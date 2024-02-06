港將着手縮窄股份買賣差價

她又指，正積極擴大互聯互通機制、引入更多投資產品、爭取海外企業來港上市等，以吸引內地、中東、東南亞等資金，並為香港注入更多流動性。政府亦責成證監會與港交所，研究是否有更多方法讓中小企集資等，兩家機構正參考其他地方做法。

無牌虛產平台5月須結業 值得留意的是，虛擬資產交易平台發牌制度過渡期將在本月底屆滿，在港經營的交易平台若無向證監會申請牌照，要在5月底結束在港業務。梁鳳儀預告，將會有一系列宣傳及教育活動，以提高大眾的認知及防騙。

證監會亦提醒投資者，應只在獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產，因為在無牌平台上進行買賣或不受保障，而投資者可查核證監會的虛擬資產交易平台名單，以了解虛擬資產交易平台的監管狀態。

她提到，虛擬資產相關騙案發生後，證監會已全面檢討人手及流程，包括偵察工作、盡早通知公眾及執法部門，集中調配資源處理，現時有45人負責相關流程工作，內部亦有協調小組，並已加強與執法部門合作，一周有兩次情報交換，若懷疑出現騙案，會要求對方協助封鎖網站。

另外，財經事務及庫務局向財務委員會申請撥款兩億元向會計及財務匯報局注資。財庫局副局長陳浩濂表示，新會計專業規管制度實施僅約一年時間，認為需要多一年時間審視會財局在職能擴大後的財政需要，屆時再考慮日後安排，強調長遠能做到用者自付原則。