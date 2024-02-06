內房上月銷售仍低迷 遠洋瀉63%

在清盤過程，持有恒大境外債的部分資產管理公司，或許只能收回原有投資的一小部分。不過，相關債券持有人認為若支持新重組計劃，將來收回的金額可能更少。境外債權人未來要從恒大的資產中收回資金，很可能面臨一場艱苦的鬥爭，因為現時恒大境內大部分資產已被出售、抵押給內地債權人，或被內地的銀行凍結。恒大附屬恒大地產集團近日新增一則被執行人訊息，強制執行涉資約25.7億元，執行法院為天津市第一中級人民法院。