內房上月銷售仍低迷 遠洋瀉63%
今年開局內房銷售未破冰，近期主要靠項目入選首批房地產融資「白名單」救急吊命。以遠洋集團(03377)為例，今年1月總合約銷售金額只有12億元（人民幣‧下同），不但按年大跌63.52%，比起去年12月亦挫59.73%，更創近10年同期新低。
恒大境外債權人追討堪憂
至於留下大量「爛尾樓」問題的中國恒大(03333)，終被香港法院於上周頒令清盤。有外媒指，在恒大清盤聆訊前，集團試圖游說境外債券持有人接受新提出的債務重組計劃，但由於計劃可能令一些中資銀行控制恒大的大部分股權，境外債權人擔心蒙受巨大損失，故寧願選擇同意恒大清盤。
在清盤過程，持有恒大境外債的部分資產管理公司，或許只能收回原有投資的一小部分。不過，相關債券持有人認為若支持新重組計劃，將來收回的金額可能更少。境外債權人未來要從恒大的資產中收回資金，很可能面臨一場艱苦的鬥爭，因為現時恒大境內大部分資產已被出售、抵押給內地債權人，或被內地的銀行凍結。恒大附屬恒大地產集團近日新增一則被執行人訊息，強制執行涉資約25.7億元，執行法院為天津市第一中級人民法院。
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