產經

內房上月銷售仍低迷 遠洋瀉63%

不少房企仍未走出銷情低谷。 不少房企仍未走出銷情低谷。
不少房企仍未走出銷情低谷。
今年開局內房銷售未破冰，近期主要靠項目入選首批房地產融資「白名單」救急吊命。以遠洋集團(03377)為例，今年1月總合約銷售金額只有12億元（人民幣‧下同），不但按年大跌63.52%，比起去年12月亦挫59.73%，更創近10年同期新低。
中國首批房地產項目可融資「白名單」相繼出爐，據報遠洋旗下約20個項目入選；中駿集團(01966)則傳出有逾10個項目獲列入該名單，計劃融資近30億元；融創中國(01918)更有超過90個項目被納入名單，遍布內地逾20個城市。
不過，各房企還未走出銷情低谷。融創上月實現合約銷售金額約37.6億元，按年及按月分別大減47.99%及31.51%。中梁控股(02772)同月合約銷售額也按年跌45.08%至約20.1億元。廣為港人熟悉的雅居樂(03383)負責管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目，今年1月錄23.9億元預售金額，按年挫62.88%。
恒大境外債權人追討堪憂
至於留下大量「爛尾樓」問題的中國恒大(03333)，終被香港法院於上周頒令清盤。有外媒指，在恒大清盤聆訊前，集團試圖游說境外債券持有人接受新提出的債務重組計劃，但由於計劃可能令一些中資銀行控制恒大的大部分股權，境外債權人擔心蒙受巨大損失，故寧願選擇同意恒大清盤。
在清盤過程，持有恒大境外債的部分資產管理公司，或許只能收回原有投資的一小部分。不過，相關債券持有人認為若支持新重組計劃，將來收回的金額可能更少。境外債權人未來要從恒大的資產中收回資金，很可能面臨一場艱苦的鬥爭，因為現時恒大境內大部分資產已被出售、抵押給內地債權人，或被內地的銀行凍結。恒大附屬恒大地產集團近日新增一則被執行人訊息，強制執行涉資約25.7億元，執行法院為天津市第一中級人民法院。
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