華中小服務業PMI轉跌 擴張放慢

內地經濟今年開局仍然陰晴不定，1月中小企業為主的財新服務業採購經理指數（即服務業PMI）出乎預期微跌，較上一個月低0.2個百分點，報52.7，扭轉過去3個月升浪，反映透過谷內需重振經濟的手段未似預期般強勁。

按分項數據來看，服務業供需依然維持擴張，但速度放緩；1月服務業生產指數和新訂單指數在擴張區間較2023年12月的高位回落，後者回落幅度大過前者。至於原材料價格、勞動力和運輸費用繼續是成本上升的因素。另企業雖然對未來一年前景高度樂觀，但樂觀程度跌至3個月低位。

財新智庫高級經濟學家王喆指，現時內地經濟面臨的困難及壓力仍較大，不利因素及不確定性仍偏多，需求小於供應、就業壓力大及市場預期弱的格局未根本扭轉，財政政策及貨幣政策仍有空間，有待進一步加強。

發改委：優化營商環境吸資 另邊廂，發改委昨稱，針對如何營造良好營商環境，將採取有力措施，切實解決企業痛點難點卡點問題，着重破除各類不合理限制、促進跨境投資便利化等5大舉措，推動制訂更大力度吸引和利用外資行動方案，包括繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作，持續提升中國對全球要素資源的吸引力。

至於市場監管總局登記註冊局局長任端平昨在政策例行吹風會上表示，當局將健全常態化溝通交流機制，不斷提高制度政策含金量、精準性、知曉度。他指會將持續優化完善市場准入退出制度，加快研究制訂《公司法》配套實施辦法、強化實繳出訊息公示，平穩有序推進新修訂制度落實落地，穩定社會預期。