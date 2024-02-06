A股救唔起 曾創5年低

中證監26小時5度維穩 國家隊疑托中證ETF 民間哀求中國重拳救市呼聲激烈，即使中國證監會隔晚表態要維護資本市場穩定工作，但滬深3大指數昨日在今年首次降低存款準備金率（降準）生效日仍暴跌，滬綜指及深成指均曾創5年來即市新低，迫使中證監約26小時內發出5張維穩公告，甚至罕有在A股開市時段發聲，加上疑似「國家隊」資金拉升權重股，特別是主要追蹤中證500指數和中證1000指數的交易所買賣基金（ETF），刺激3大指數一度拗腰倒升。

孖展爆倉押股平倉憂慮增 業界曾警告，與「雪球」結構產品掛鈎的中證500和中證1000指數，一旦跌破「敲入」水平，恐觸發額外拋售。昨日早段中證500和中證1000指數再重創逾6%及8%後，相關指數ETF的交易量午後明顯擴大，如中證500 ETF升至收市逾百億元（人民幣‧下同）。據業界推測，和此前的護盤資金側重在上證50、滬深300等權重板塊不同，顯示出更全面的托底企圖。

投資者槓桿交易資金及股權抵押平倉風險亦見升溫，過去周末及周日散戶融資（即孖展）爆倉及A股股東股權抵押已達強制平倉水平的憂慮加劇，成為昨日A股大跌市的罪魁禍首。自上周大市不斷尋底，槓桿資金的平倉風險愈發顯現，甚至在網絡上流傳融資客戶爆倉數目幾陷失控邊緣的消息。雖然內媒向各券商查詢後未見大規模異常情況，但中證監為釋疑慮，昨午趕於A股收市前交代股票抵押近況。

截至上周五，兩市押股市值佔總市值的比重，已由2018年高峰降至3.38%。押股融資餘額由2.69萬億元降至1.59萬億元，第一大股東押股比例逾80%的公司數量更降至227家。今年來，押股規模較去年底亦有所下降；而押股違約強行平倉（斬倉）金額僅約2,740萬元，佔成交額比重很小。

傳多招收緊交易限制 惟針對滬深兩市年內共106個大股東補充抵押公告，中證監承認，數量按年有增加，但近期補充抵押是因低於預警線而履約追加保障，而非觸及平倉線，不會導致強制平倉。同時，當局引導券商等機構增加平倉線彈性。收市後，中證監再兩度發通告，包括進一步表明將引導券商透過延長追加保證金（即補倉）、動態下調平倉線，以減少強行平倉（斬倉）風險和市場壓力。

當局為免夜長夢多，亦漏夜補充孖展情況，承認目前A股市場平均維持擔保比例226%，或創2019年初新低，但強調平倉線通常為130%。而且1月以來，累計平倉金額約9億元，且涉及股份和投資者都高度分散，整體風險可控。

不過，A股深潛程度非暴力救市可化解。滬綜指、深成指及深圳創業板指數昨最多曾瀉3.48%、4.62%及4.35%，午後寧德時代等重磅股拉漲，滬綜指及深成指全日跌幅才收窄至1.02%及1.13%，收報2,702點及7,964點，創業板指數更轉升0.79%。因恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交增至8,773億元，北向資金經滬深股通淨買入約12.11億元。

中證監頻發公告維穩