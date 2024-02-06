強積金上月人均蝕五千

港股昨日反覆偏軟，恒生指數收跌23點，全日波幅332點，而上月跌勢令本港「打工仔」退休保障強積金再蝕入肉！強積金研究機構積金評級表示，中港股市表現疲弱，令強積金在1月虧損約2.06%或約235億元，即每名強積金成員平均虧損約5,000元。

恒指軟 藥明系反彈 恒指昨日低開196點，報15,336點，見全日低位，其後隨着內地A股表現向好，最多倒升136點，高見15,669點，尾市再度轉弱，收市報15,510點，跌0.15%。國企指數收報5,217點，跌一點；科技指數收報3,038點，跌5點或0.17%。

假期前夕，投資者忍手，全日成交縮減8.19%至947.35億元，不足千億元規模，南下「北水」轉為淨流入39.01億元，終止連續5日淨走資的形勢。

股市表現亦影響強積金回報，積金評級指，本地股市下跌是導致強積金1月份虧損的最大因素。香港及中國股票基金1月份表現仍落後，下跌約9.21%，是強積金推出以來，表現第三差的1月份。在計入強積金供款之後，截至1月底，強積金總資產約為1.12萬億元，相等於強積金成員平均帳戶結餘約23.88萬元，減少約4,200元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地股市近期走勢波動，港股亦跟隨向下，相信要待有明顯資金流入，兩地股市才有望改變弱勢。事實上，農曆新年將至，或會限制投資者入市意欲，恒指在14,800至15,000點有一定承托力，短期亦有機會再次挑戰20天線約15,700點，但要進一步突破，則要視乎A股表現。股份方面，則可留意中特估股份。