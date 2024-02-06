港私營經濟縮 新訂單減

香港政府的政策一團糟，經濟反彈亦只是曇花一現。根據標普全球最新的採購經理人指數（PMI）數據，繼去年底香港PMI重回50以上的擴張區間後，今年1月再度回落至49.9，重陷收縮區間，反映私營經濟再次轉弱。

就業職位增長停頓 標普指出，私營企業新接的業務量較去年12月減少。不論本地、海外或來自內地的訂單，都因經濟放緩而導致銷情下滑，當中以面向海外和內地買家的業務最受影響，跌幅進一步擴大，大致反映市場需求的疲弱情況。由於新訂單減少，企業產能壓力減輕，因此就業職位增長也停頓。為了處理手頭訂單，繼續擴張經營活動，商家紛紛縮減採購，並着手去庫存。

PMI報告中更提到︰「新年伊始，香港私營企業的營商情緒未見好轉。由於憂慮經濟不穩，又恐白熱化的競爭影響銷情，因此商家更加看淡前景。」

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，1月增長停滯，主因在於市場需求轉弱，並對企業的採購活動和經營信心構成影響。此外，供應商表現倒退，加上成本壓力上升，這些供應鏈問題都影響公司經營表現。為處理手頭訂單，關鍵是重燃需求以催谷新一輪增長。

銀行削港元定存息 面對高息環境加上經濟不景，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，去年香港整體貸款數字出現負增長。不過，他對於去年中銀香港客戶申請貸款的宗數及金額感到滿意，尤其是經網上申請的貸款金額按年升四成。展望今年，他對今年的貸款增長持審慎樂觀的態度。

隨着美國聯儲局今年中有望減息，但普遍香港市民未必能夠短期內受惠減息，甚至會因此而率先失去高利息的定期存款這一優惠。

周氏提醒，參考過住經驗，港息下調的速度及幅度與美息有所滯後，銀行定價亦要考慮本地經濟等一籃子因素。一般而言，港元定期存款會率先回落，他估計將由去年底接近5厘的水平跌至目前4厘左右，並指中銀香港3個月及6個月短期定存利率，今日起將全線回調至4厘或以下。