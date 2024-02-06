會計師行估財赤超預期 籲控開支

港府將於本月發表新一份財政預算案，有會計師行估計，港府在2023/24年度錄得財政赤字1,172億元，遠超過官方預測的544億元赤字。該行表示不反對樓市「撤辣」，但直言當局須控制開支，以量入為出的方式理財，同時着力改善經濟。

港府赤字料較預期大增下，該會計師行相信，主要原因是賣地及印花稅收入減少，並預計政府財政儲備由上財年的8,348億元，進一步減至今年3月底的約7,176億元。

倡減稅降IPO費用 若要削減財赤，上調現有稅率較開徵新稅種為佳，因為後者需要時間諮詢，但該行不預期當局會在預算案提及加稅。現時政府應量入為出，故不建議派發消費券，而是提議寬減2023/24年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限6,000元。另建議寬減該年度的100%企業利得稅，上限同樣是6,000元。

該行又提及，去年當局對樓市減辣，整體物業印花稅不降反升，反映本港樓市仍有吸引力，故不反對當局撤辣來刺激樓市交投。因應住宅租金近年增幅較快，建議把居所貸款利息及住宅租金的最高扣除額提高兩成，均加至每年12萬元，並增設每年上限10萬元的託兒服務開支扣稅。

在維護香港國際金融中心地位方面，該行建議取消基金和單一家族辦公室豁免徵稅制度下的「5%附帶收入」門檻，以及向符合條件的基金管理公司及家族辦公室，提供利得稅減半等優惠。同時建議，以允許扣除最多500萬元的首次公開招股（IPO）費用，吸引更多企業來港上市。不過，由於目前難以評估減股票印花稅後能否吸引交投，故不就此作建議。