匯通天下：澳元中線走勢勝美元

上周美國聯儲局維持息率不變，雖然主席鮑威爾指出3月「不太可能」減息，但對今年後期減息充滿信心。現時維持6月首次減息0.25厘的基本預測，但不排除減息時間提前至5月。聯儲局有機會採取迅速行動應對美國就業市場轉差，加上通脹放緩，或不利中線美元，美匯指數或繼續受制於103.5至104水平。

澳元方面，基於去年第四季消費物價指數（CPI）按年升幅由前一季的5.4%放緩至4.1%，放緩速度快於預期，預期本周澳洲央行議息或不會加息，澳元利率峰值將維持在4.35厘，但貨幣政策立場可能不會轉向鴿派。

澳洲央行減息空間較小 今年澳洲央行或只減息0.5厘，預期於第三季和第四季分別減息0.25厘，年底前減息至3.85厘，為十國集團（G10）當中其中一間最遲減息的主要央行，或利好澳元。

此外，美股持續做好或導致投資者減持美元長倉，從而限制近期的美元升勢，可望利好澳元投資氣氛。早前中國政府採取行動支持股市，亦令中短期的市場負面情緒逐步消退，料澳元有機會受惠。

技術走勢方面，澳元兌美元力守0.65至0.6526支持，並重上100天線0.6531，而相對強弱指數（RSI）由超賣水平回升，均反映澳元上升動力有所增加。雖然澳元短線或受制於0.68水平，但在多項利好因素支持下，下半年有機會回升至0.7以上。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪