股市估市：港股再下試萬五機會大
港股前周反彈過後無以為繼，上周再現跌勢，全星期跌逾2%。騰訊控股(00700)是少數上周五支撐大市的股份，惟全星期計仍錄得逾1%跌幅，年初至今已累跌5%。重磅股既然乏力，恒生指數亦難有動力。
從期指日線圖走勢看，20天平均線是指數的明顯阻力，時間已踏入2月，指數卻仍只有5天線可收於20天線之上，除說明指數之弱外，亦說明恒指自1月低位14,796點升上16,287點的高位，僅為超跌之後的反彈。
事實上，如果參考周線圖，恒指的走勢亦清晰地呈現去年初開始的下降通道。現時20天線位於15,800點左右，而10周均線則位處16,300點，此兩位置可視為短及中線的阻力。至於下方支持，下試15,000點似乎難以避免，惟望短期內沒有負面催化劑，港股或仍可撐一段時間。
海信家電蓄勢突破
個股選擇方面，基本因素仍是選股的重要考慮，尤其在逆市之中，強勢股難追、弱勢股更不宜撈。海信家電(00921)股價上周轉強，集團主要透過「海信」、「容聲」及「科龍」等品牌研發及製造白色家電，即空調、洗衣機及雪櫃等。
此外，海信亦有製造電視機，據權威市場機構AVC Revo的數據，以去年出貨量計，海信是全球排名第二的電視機品牌。集團日前發盈喜，預料截至去年底止年度，將賺27.5億至28.5億元人民幣，按年升92至99%，主要受惠效率提升等因素。
走勢上，海信已接連突破10天、20天及50天線，正醞釀突破20元的阻力位，一旦升穿，不難上望23元的前頂位，以現價計，止蝕參考可訂於支持位18元。
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