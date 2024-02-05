股市估市：港股再下試萬五機會大

從期指日線圖走勢看，20天平均線是指數的明顯阻力，時間已踏入2月，指數卻仍只有5天線可收於20天線之上，除說明指數之弱外，亦說明恒指自1月低位14,796點升上16,287點的高位，僅為超跌之後的反彈。

事實上，如果參考周線圖，恒指的走勢亦清晰地呈現去年初開始的下降通道。現時20天線位於15,800點左右，而10周均線則位處16,300點，此兩位置可視為短及中線的阻力。至於下方支持，下試15,000點似乎難以避免，惟望短期內沒有負面催化劑，港股或仍可撐一段時間。

此外，海信亦有製造電視機，據權威市場機構AVC Revo的數據，以去年出貨量計，海信是全球排名第二的電視機品牌。集團日前發盈喜，預料截至去年底止年度，將賺27.5億至28.5億元人民幣，按年升92至99%，主要受惠效率提升等因素。

走勢上，海信已接連突破10天、20天及50天線，正醞釀突破20元的阻力位，一旦升穿，不難上望23元的前頂位，以現價計，止蝕參考可訂於支持位18元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）