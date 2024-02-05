簡訊一覽
●長和(00001)旗下意大利電訊商Wind Tre同意收購電訊服務公司Opnet的基礎設施和商業活動，但並不包括Opnet目前持股59.26%的Tessellis的資產及業務，交易仍須經過當地政府及監管機構批准，未有披露作價。據了解，Wind Tre將取得一些5G黃金頻段。
●九毛九(09922)將引進加盟及合作模式至「太二酸菜魚」及「山的山外面酸湯火鍋」，太二上周六起開放新疆、西藏、台灣、內地機場和高鐵站等交通樞紐，以及澳洲和新西蘭；認為此舉可加快品牌擴張及區域滲透且降低集團營運風險。
●時代天使(06699)稱，不知悉股價為何上周五暴瀉逾12%，沒有須披露的內幕消息，業務營運正常，財務狀況無重大變動，同時將今年稍後股東周年大會之前的股份回購預算加倍至兩億元，迄今還有1.61億元未用。
●海普瑞(09989)上月自爆意大利子企遭電騙，深圳證監局責令其進行整改，措施包括公司實際控制人將墊支不超過價值1,174萬歐元（即涉事款項）的人民幣資金。
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