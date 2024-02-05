留學生簽證大減 文憑生注意

加拿大政府早前宣布，未來兩年大幅減少外國留學生簽證的批核數量，以期透過控制移民數量，紓緩樓價、醫療保健和其他服務的壓力。

紓緩住屋醫療壓力 當局指，部分學術機構近年為增加收入顯著提高收生人數，更多外國學生在缺乏適當支援下前來加拿大，同時為加國住屋、醫療和其他服務帶來壓力。因此，政府未來兩年將訂立國際學生收生人數上限，其中，今年政府核發的學生簽證上限為36.4萬份，較2023年的接近56萬份大減35%。各省及領地亦會設上限，按人口比例及目前入學人數分配。而2025年的配額將於今年底決定。

另外，作為改革的一部分，加拿大政府9月起也將不再向以公私合作模式運作的大學畢業生發放工作簽證，並會打擊收取國際學生高昂學費但提供劣質教育，甚至根本沒有提供教育的私立學校。

以上限制僅適用於文憑和本科課程的學生，不影響現有學生簽證持有人、申請延長簽證人士，以及就讀小學、中學、碩士及博士課程的申請。

去年到加拿大留學的國際學生人數達到10年前的3倍，這是引致該國樓價急升的因素之一，而外國學生人數上升，也令社會服務需求增加。