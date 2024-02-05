樓價中位數458萬 年升4.3%

根據Royal LePage樓價調查報告，2023年第四季度，加拿大整體樓價按年上升4.3%，中位數價格升至78.95萬加元（約458萬港元），按季則下跌1.7%。這反映加國樓市回暖或比市場此前預測的更早，但利率高企導致的借貸成本上升，繼續為市場帶來影響。

按房屋類型劃分，獨立屋的中位價格81.61萬加元（約474萬港元），按年升4.4%，按季跌2.1%；公寓的中位價格為58.39萬加元（約339萬港元），按年升4%，按季降0.6%。

Royal LePage表示，市場普遍認為只有當加拿大央行減息時，樓市才會反彈的說法並不正確。其實，當消費者相信他們今天購買的房屋明天不會貶值時，樓市復甦就會開始，故該行認為加拿大樓市今季將出現「轉捩點」，較央行宣布減息與許多專家預期的來得更早。

今年看漲5.5% 該行續指，加國目前的整體經濟狀況良好，勞動人口的失業率較低，儲蓄高於正常水平，按揭貸款拖欠率處於歷史低位。很多需要住房的人有能力入市，他們只是缺乏交易的信心。在未來幾個月，當暫時觀望的買家重返市場時，令加拿大住房供應減少時，將無可避免地給樓價帶來上行壓力。

加拿大樓價在2022年第一季達到峰值以來輾轉向下，目前已累計下降近8%。不過，相比新冠疫情前的樓價水平，樓價依然累計上漲22%。該行預測2024年加拿大整體樓價將上漲5.5%。