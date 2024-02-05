向世界「錢」進：移加邊度最受捧？

人們搬屋的原因不盡相同，除了想搬近工作地點和家人住處、遠離討厭的鄰居、擁有更好的居住空間和生活配套，亦可能是為了降低居住成本。其中，加拿大去年最受當地人歡迎的搬家目的地艾伯塔省（Alberta），正正有着樓價與租金較易負擔的吸引力。

艾伯塔省居首 卑詩省第二 搬屋公司U-Haul的加拿大遷移趨勢報告顯示，艾伯塔省成為加國2023年最受國內移民歡迎的搬家目的地省份，該省首府卡爾加里（Calgary）亦成為最熱門城市。該報告根據過去一年內，以不同城市作目的地的單程貨車、拖車及貨櫃，減去遷出數量，從而得出受歡迎度評級。

結果發現，艾伯塔省去年的遷入比例為51.1%，遷出比例為48.9%，遷入人數比前一年的遷出人數增加1.6個百分點，使其在加國省份排名中由前一年的第10位躍升至第1位。該省中，卡爾加里、埃德蒙頓（Edmonton）、Camrose是人口流入最多的主要城市。

另外，溫哥華所在的卑詩省（British Columbia）排名也大幅攀升，由2022年的第9位升至去年的第2位。至於在2022年排名第1的新不倫瑞克省（New Brunswick）降至第3位。

安大略省包尾 遷入比例49% 值得注意的是，加國最大城市多倫多所在的安大略省（Ontario）去年遷入比例49.1%，遷出比例50.9%，人口淨流入數量由前年的第3位急挫至榜尾。

U-Haul分析指，吸引較多加拿大人由其他省份搬往艾伯塔省，主因是當地樓價較易負擔，以及有較佳的就業機會。至於卑詩省溫哥華儘管樓價高昂，但不少人仍然希望享受當地的便利設施，故亦吸引部分人搬到樓價較低的鄰近地區。

加拿大地產經紀商Royal LePage的數據顯示，於2023年第四季，卡爾加里與埃德蒙頓的住宅中位數價格分別為66.35萬加元（約385萬港元）和43.05萬加元（約250萬港元），不僅較樓價早已超越百萬加元（逾580萬港元）的溫哥華和多倫多平一截，亦低於加國整體樓價。

雖然安大略省在搬家受歡迎度包尾，但去年加國遷入人口增長最快的25個城市中，安大略省仍佔9個，依然是所有省份中最多，緊隨其後是有8個城市入榜的卑詩省，包括排第四位的基洛納（Kelowna）和第五位的Courtenay。至於人口流入最多的首3個城市依次為艾伯塔省卡爾加里、魁北克省Sherbrooke、艾伯塔省埃德蒙頓。

數據亦顯示，安大略省在加拿大遷入人口增長最快城市排名中下降趨勢明顯。2022年排名第1的Chatham-Kent跌至去年的第7位；Brantford從前年的第8位下降至第10位；薩德伯里（Sudbury）從第7位降至第19位；Belleville從第13位下降到第20位；Sarnia更由前年的第3位下降到去年的第21位。

溫哥華位處的卑詩省，生活設施便利。 加國最受歡迎搬家目的地排名 多倫多坐落的安大略省人口淨流入量勁跌。 艾伯塔省去年的遷入比例為51.1%。