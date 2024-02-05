西方擬用俄國資產抵押發債助烏

俄烏戰爭曠日彌久，已經變成不斷燒錢的無底深潭。一直資助烏克蘭的西方諸國，亦架不住龐大的開支，打算以充公俄羅斯海外資產的方式補貼戰爭。只不過出於法規及面子的考慮，歐美諸國對於充公俄國資產的做法遲遲未能達成共識，有外媒最新引述消息指，西方國家打算制訂一項迂迴的方案，用俄羅斯資產作為抵押品「發債」，再把資金用於幫助烏克蘭。

根據該計劃，西方諸國會發行債券去資助烏克蘭，並要求俄羅斯償還貸款。而如果俄羅斯不還款，將扣押凍結俄羅斯主權資產。事實上，這種做法與直接充公結果無異，畢竟俄羅斯不可能還款，但此方法的「好處」是可以繞過及延後處理扣押俄羅斯主權資產所產生的某些法律問題。

法德憂違法 損金融穩定 報道引述消息指，七國集團（G7）已經得悉計劃的詳情，有部分國家已經同意此做法。不過，消息亦指，法國、德國都對此「表現了非常謹慎」的態度，因為他們仍擔心此方案的合法性、對金融穩定的影響，以及俄羅斯可能作出的報復。

德國政府方面，主要支持使用歐洲清算銀行持有的俄羅斯資產所產生的回報（例如利息）去資助烏克蘭，但就反對充公相關資產，認為這可能會對金融穩定產生影響。

而在美國，華府一直在敦促其盟友尋找方法，沒收俄羅斯央行在國外遭凍結的2,600億歐元資產。莫斯科的資產中約有1,910億歐元存放在歐洲清算銀行。英國外交大臣卡梅倫去年12月表示，他有信心找到一條合法途徑來沒收俄羅斯國有資產。