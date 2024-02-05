港股疲憊 基金費貴 財管平台客反飆7倍

智安投顧問費低至0.1% 其收費機制為按客戶資產值收取一筆全包投資顧問費，介乎年化0.1至0.6%，故李真表示，用戶的投資愈成功，平台的收益將會愈大。平台上提供的服務包括透過投資顧問，為客戶提供系統化的資產配置。

聯合創始人及首席執行官萬振邦指出，公司現時服務逾10萬名客戶，管理資產逾50億美元，當中本港業務過去6個月客戶已增長7倍，以金融和專業人士為主，主要客戶年齡為30至40歲。

由於該平台以財富管理為目的，不鼓勵「炒即日鮮」，故沒有提供交易所買賣基金（ETF）或股票的買賣。董事總經理兼香港業務主管袁淇欣表示，旗下熱門投資產品為貨幣基金、被動收入投資組合，以及私募市場和對沖基金產品。公司亦希望未來透過「跨境理財通」，進軍大灣區的財富管理市場。