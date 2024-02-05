美傳延審針對中國生科企法案
美國國會準備立法禁止聯邦機構與藥明康德(02359)和華大基因等受關注中國生物技術公司，以及使用其服務的企業來往。然而，消息指，參議院已延遲審議有關《生物安全法》，旗下國土安全委員會未來幾周不會讓法案通過。
染藍後負面消息連連的藥明康德再度「喊冤」，強調公司不從事人類基因組學，亦不會收集人類基因組數據，跟任何政府或其軍事組織均無關連，「過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國安風險」，不應被定義為「予以關注的生物技術公司」，之後將繼續與諮詢顧問協力，跟草案立法相關方開展溝通。董事會確認生產經營活動正常，日常營運沒有重大變化。
同系藥明生物(02269)亦澄清，首席執行官陳智勝未曾為任何具有軍事背景的機構工作、獲得過任何報酬；公司也沒有人類基因組學業務，亦未從各類業務收集人類基因組數據，並預期業務營運及財務狀況不會出現任何重大不利變動，將繼續按照之前公告回購股份。
去年中企海外投資破萬億
中國近年與西方關係欠佳，但中企繼續出海。內地去年所有行業對外直接投資突破一萬億元（人民幣‧下同），增5.7%至1.04萬億元，折合約1,478.5億美元，增0.9%，高於爆疫前的2019年。非金融類直接投資為9,169.9億元，增16.7%，折合1,301.3億美元，增11.4%，其中2,240.9億元或318億美元用於「一帶一路」，增長率分別為28.4%及22.6%。
不過，單計下半年，對外直接投資按年倒退約3%，折合美元後按年跌約6%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：