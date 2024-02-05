美傳延審針對中國生科企法案

染藍後負面消息連連的藥明康德再度「喊冤」，強調公司不從事人類基因組學，亦不會收集人類基因組數據，跟任何政府或其軍事組織均無關連，「過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國安風險」，不應被定義為「予以關注的生物技術公司」，之後將繼續與諮詢顧問協力，跟草案立法相關方開展溝通。董事會確認生產經營活動正常，日常營運沒有重大變化。