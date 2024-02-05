絲絲講場：Tesla董事同馬斯克啪藥？

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克，被美媒爆料有長期吸毒的習慣後，最新被揭發部分現任同前任嘅Tesla及SpaceX董事會成員為咗討馬斯克歡心，居然一齊「啪藥」。

美媒引述接近馬斯克的人士指，有個別董事會成員「放口風」稱憂慮馬斯克嘅行為會對於公司帶來負面影響。不過，口裏說很擔憂，身體卻很誠實，了解馬斯克濫藥情況嘅董事據報都冇採取公開行動。報道更指，部分馬斯克的好友同埋公司董事會成員，因為唔想被孤立於馬斯克嘅社交核心圈子之外，繼而同佢一齊同流合污。

憂難助股東爭取利益 其實馬斯克同旗下公司董事會成員「互相包庇」嘅消息不時傳出，最令投資者擔心嘅，係馬斯克與董事之間嘅密切關係，恐怕導致董事會無力為股東最佳利益行事。

前任特斯拉獨立董事Steve Jurvetson爆出吸毒以及與科技行業多位女性發生關係嘅醜聞時，報道指，特斯拉董事會曾私下討論如何處置Jurvetson，甚至敦促佢辭職。不過，馬斯克就力撐呢位曾傳出同佢一齊濫藥嘅好友，說服董事會准許Jurvetson以請假方式暫別董事會，2020年時先安排佢主動請辭。雖然Jurvetson離開特斯拉，但依然係馬斯克私人控股公司SpaceX嘅董事。

馬斯克同佢嘅律師未有回應事件。

余絲韻