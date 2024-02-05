美科技七雄恐洗牌

Tesla失寵個多月冧24% Apple或淪陪襯 被稱為「美股七雄」（Magnificent 7）的7家科技巨頭在標指的權重合計接近三成，近期美國股市屢創新高主要靠這幾隻個股「放紙鳶」。不過，隨着市場環境變化，七雄或者會迎來一輪洗牌，其中又以各項綜合表現最差、年初迄今股價累跌24.38%的電動車公司特斯拉（Tesla）最高危，可能會在這輪股市周期中被市場拋棄；作為全球最大市值上市企業的蘋果公司（Apple Inc.）亦可能失去增長動力，逐漸淪為其他「大牛股」的陪襯。

Tesla的股價表現不難看出，這家美國電動車企業已不再是市場寵兒。技術走勢顯示，該企股價的50天移動平均線已跌穿250天線，形成所謂的「死亡交叉」。ABC Fund高級投資分析師Brandon Michael更直言，現在市場上只有「六雄」（Magnificent 6），Tesla無資格與其他巨頭相提並論。

博通有望受惠AI崛起 在他看來，Tesla正面臨來自中國電動車企業的競爭，還有減價賣車、利潤率收縮等許多方面的難題。至於近期Tesla試圖「蹭熱度」推出的超級電腦Dojo，就連行政總裁馬斯克也坦言，成功機率不高。

若Tesla一沉不起，誰最有希望取而代之？Michael看好與英偉達（Nvidia）一樣乘着人工智能（AI）趨勢崛起的無廠半導體公司博通（Broadcom），原因是其作為通訊晶片大廠，其半導體解決方案業務可望受惠於AI基礎設施（如數據中心、超級電腦）的需求。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，今年是關鍵一年，市場不僅關注企業在AI方面的技術能力，更會關注企業如何利用AI變現，提升收入及盈利。除了Tesla之外，「美股七雄」之中同樣年初迄今股價「見紅」的Apple似乎在AI方面顯著落後於其他科技巨頭。

本周焦點轉往消費股 Apple另一大逆風則是來自中國市場，在最新公布的業績中，該公司來自大中華地區的收入按年下跌。要知道中國市場一直都是Apple重要的增長引擎，惟如今情況已大不相同。根據研究機構Counterpoint的資料，華為在今年首兩周繼續「霸榜」佔據中國智能手機銷量第一位。考慮到華為Mate 60系列在去年中發布的時間比iPhone 15更早，但其銷售勢頭依然蓋過了較新的iPhone，亦反映Apple在中國市場的份額已經開始被蠶食。

另一方面，加州法官日前批准在應用程式（App）消費滿10美元的App Store用戶發起集體訴訟，控告Apple不許iPhone用戶不在App Store以外花費是壟斷市場，據了解涉及帳戶達7.9%。

展望本周，美股業績焦點會從科技股轉移至大型消費股，包括麥當勞、華特迪士尼、百事公司等。

本周環球財金焦點