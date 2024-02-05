碧桂園逾30項目列融資白名單
中央之前着各地建立房地產融資協調機制，向金融機構發送一份可以給予融資支持的房地產專案名單。據了解，碧桂園(02007)確認已獲批進入「白名單」的項目超過30個，包括河南、湖北、四川、山東、重慶等地的多個項目均在屬地政府「白名單」內；位於廣東、湖南、東北等地項目根據政府審批預計有望陸續進入「白名單」。
碧桂園方面表示，進入「白名單」後，公司相關項目將獲得融資支持，有助於緩解資金壓力，推動保交付、資產盤活，提升項目可持續經營能力，重申保交付是公司必須堅守的底線。與此同時，據報世茂集團(00813)申報了40個項目，16個入圍，其中武漢錦繡長江已實現回款。
調查：擬半年內置業者僅19%
然而，上了「白名單」不代表銀行必定批出貸款，不代表害怕壞帳增加的銀行從此放心借錢給房企，截至1月底，內銀僅批出約178億元人民幣貸款，且房企賣樓「回血」的困難絕非一紙名單所能解決。
中指研究院的調查顯示，半年內計劃買樓的受訪者佔比19.9%，按月降4.4個百分點；擬今年買樓的佔比40%，按年持平，但仍遠低於2022年的74%。報告指，新房入市項目較少、居民觀望情緒增加，居民買樓關注度下降，入市節奏仍相對較弱，短期需求釋放或將放緩。
調查收集約1.2萬份問卷，大部分受訪者乃於二線和三、四線城市工作的年輕人，85後至95後為止，年齡26至40歲，為目前買樓、置換需求的主力。
調查顯示，計劃今年買樓的受訪者，28%將於第二季買樓，31%在第三季買樓，首季及末季分別佔9%及14%。問到這些人選擇置業的原因，有29%以換樓為主要目的，剛需佔比降至22%，投資僅佔11%。另有約78%受訪者表示，自己所在城市將於今年中前後市場逐步企穩修復。
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