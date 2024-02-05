摩通嗌掟李寧 僅睇14元

交銀國際下調銷售額增速

交銀國際亦預計，李寧銷售增長和利潤率將下降，直言李寧繼續開店的空間有限，而平均店效也已經達到相對高的水平，該行將2024至2025年銷售額按年增速下調至8.9%，將其目標價由35元下調至16.7元，其評級由「買入」降至「中性」。