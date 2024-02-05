摩通嗌掟李寧 僅睇14元
曾經受惠「國潮」的體育用品股龍頭李寧(02331)面對當前大環境，也逃不過盈利預測下調。摩根大通直言宏觀及行業面臨挑戰的情況下，單品牌戰略（即品牌組合基本上是「李寧」）較多品牌組合面臨更多不確定性，更預計在3月業績報告中可能下調業績展望前，股價將出現波動，把李寧評級直接由「增持」降至「減持」，目標價由45.4元，狠削至14元，比上周五收市價還要低近21%。
交銀國際下調銷售額增速
交銀國際亦預計，李寧銷售增長和利潤率將下降，直言李寧繼續開店的空間有限，而平均店效也已經達到相對高的水平，該行將2024至2025年銷售額按年增速下調至8.9%，將其目標價由35元下調至16.7元，其評級由「買入」降至「中性」。
另一投行麥格理同樣下調李寧目標價38%至26元，但由於現水平風險回報吸引，故維持「跑贏大市」評級。中金公司亦予該企「跑贏大市」評級，惟顧及終端需求的不確定性，把今年每股盈利預測下調9%至1.3元人民幣，目標價削18%至20.92元。
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